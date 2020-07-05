В Крыму восстановили авиасообщение с Дальним Востоком после 2 лет перерыва

5 Июль 2020 2020-07-05T19:05:38+03:00

Перелеты будет совершать двухпалубный 522-местный лайнер Boeing 747 раз в неделю. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Международный аэропорт «Симферополь» будет принимать самолеты из Хабаровска до 6 сентября

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Впервые за два года международный аэропорт Симферополя обслужил самолет из Хабаровска, сообщили в пресс-службе крымской воздушной гавани.

Прямое авиасообщение между Крымом и Дальним Востоком сохранится до 6 сентября этого года. Перелеты будет совершать двухпалубный 522-местный лайнер Boeing 747 раз в неделю.

Субботним рейсом сделали маршрут Симферополь-Хабаровск, воскресным – Хабаровск-Симферополь. В пути пассажиры проведут около 9 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU