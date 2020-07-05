В Крыму восстановили авиасообщение с Дальним Востоком после 2 лет перерыва
Впервые за два года международный аэропорт Симферополя обслужил самолет из Хабаровска, сообщили в пресс-службе крымской воздушной гавани.
Прямое авиасообщение между Крымом и Дальним Востоком сохранится до 6 сентября этого года. Перелеты будет совершать двухпалубный 522-местный лайнер Boeing 747 раз в неделю.
Субботним рейсом сделали маршрут Симферополь-Хабаровск, воскресным – Хабаровск-Симферополь. В пути пассажиры проведут около 9 часов.
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ИСТОЧНИК KP.RU