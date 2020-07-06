2020-07-06T06:13:36+03:00
Общество

Погода в Крыму на 6 июля: без осадков и тепло до + 36

На полуострове в силе штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Вода в Черноморском +24°.Вода в Черноморском +24°.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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6 июля на Крымском полуострове, судя по прогнозам синоптиков, зной да сушь.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 34-36°, - сообщили в Крымском гидрометцентре..

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер переменных направлений 3-5 м/с. Температура воздуха днем 30…32°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха 31-36°.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха до +36°.

Температура морской воды в Феодосии 25°, Алуште 26°, Ялте 25°, в Севастополе 26-27°, Евпатории 25° и Черноморском 24°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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