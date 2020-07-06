В Симферополе «диверсанты» хотели захватить госпиталь

6 Июль 2020 2020-07-06T08:47:37+03:00

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Командование Черноморского флота подвело итоги учения по отражению нападения диверсионной группы условного противника на филиал военно-морского клинического госпиталя в Симферополе.

- По замыслу учения условный противник предпринял попытку проникновения на территорию госпиталя с целью его захвата, - сообщили в пресс-службе ЧФ.

Дежурное подразделение армейского корпуса ЧФ по сигналу тревоги тут же выехало на место обнаружения «диверсантов».

Черноморцы успешно отразили нападение, а потом и задержали условных террористов.

- Учения с дежурными подразделениями армейского корпуса Черноморского флота проводятся регулярно для повышения подготовки военнослужащих к действиям в различных условиях, - отметили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU