В Симферополе «диверсанты» хотели захватить госпиталь
Командование Черноморского флота подвело итоги учения по отражению нападения диверсионной группы условного противника на филиал военно-морского клинического госпиталя в Симферополе.
- По замыслу учения условный противник предпринял попытку проникновения на территорию госпиталя с целью его захвата, - сообщили в пресс-службе ЧФ.
Дежурное подразделение армейского корпуса ЧФ по сигналу тревоги тут же выехало на место обнаружения «диверсантов».
Черноморцы успешно отразили нападение, а потом и задержали условных террористов.
- Учения с дежурными подразделениями армейского корпуса Черноморского флота проводятся регулярно для повышения подготовки военнослужащих к действиям в различных условиях, - отметили в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU