2020-07-06T10:07:25+03:00
Туризм

Скоростная «Комета» прекратила перевозки между Севастополем и Ялтой

Перевозчик пеняет на технические причины
Анна КИРИЕНКО
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"Комета" перестала ходить из Севастополя в Ялту и обратно"Комета" перестала ходить из Севастополя в Ялту и обратноФото: Надежда ДАЦЮК
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Пассажирское скоростное судно «Комета» временно прекратило курсировать по маршруту «Севастополь-Ялта». Деньги за купленные заранее билеты возвращают в местах приобретения.

- Рейсы «Кометы» временно отменены по техническим причинам, - указано на официальном сайте перевозчика kometaexpress.ru. - Информацию о возобновлении перевозок вы также можете получить, а также по телефону «горячей линии» 8-800-234-32-32.

Напомним, «Комета» возобновила перевозки между Севастополем и Ялтой с 1 июля. В 8.00 судно стартовало из Севастополя и в 17.00 из Ялты. Билеты продавали в кассах портов Севастополя и Ялты, а также на сайте оператора.

Впервые «Комета» вышла на маршрут 1 августа 2018 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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