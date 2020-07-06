Скоростная «Комета» прекратила перевозки между Севастополем и Ялтой
Пассажирское скоростное судно «Комета» временно прекратило курсировать по маршруту «Севастополь-Ялта». Деньги за купленные заранее билеты возвращают в местах приобретения.
- Рейсы «Кометы» временно отменены по техническим причинам, - указано на официальном сайте перевозчика kometaexpress.ru. - Информацию о возобновлении перевозок вы также можете получить, а также по телефону «горячей линии» 8-800-234-32-32.
Напомним, «Комета» возобновила перевозки между Севастополем и Ялтой с 1 июля. В 8.00 судно стартовало из Севастополя и в 17.00 из Ялты. Билеты продавали в кассах портов Севастополя и Ялты, а также на сайте оператора.
Впервые «Комета» вышла на маршрут 1 августа 2018 года.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Туризм: Отдых в Крыму»