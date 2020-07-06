В Крыму нашли 14 случаев болезни Лайма из-за укуса клеща
Пик активности клещей еще не закончился
Крымчан предостерегают, пик активности клещей еще не прошел.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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На полуострове с начала года зарегистрировали 14 случаев болезни Лайма – последствие укуса клеща. Крымчан предостерегают, пик активности клещей еще не прошел.
Болезнь Лайма, в частности, обнаружили у 11,9% случаев, анаплазмоз – у 1,5%, моноцитарный эрлихиоз – у 0,7% случаев, сообщили в пресс-службе крымского Роспотребнадзора.
Гостям и жителям полуострова напомнили о важности соблюдения правил безопасности на природе.
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ИСТОЧНИК KP.RU