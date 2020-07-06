Температура моря у Крыма местами повысилась до 28 градусов

6 Июль 2020 2020-07-06T12:41:33+03:00

Температура воды в Керченском проливе сейчас 28 градусов. Фото: Анна КИРИЕНКО

Но где-то вода прогрелась лишь до 24-25 градусов

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Море у крымских берегов местами прогрелось до 28 градусов, сообщили в пресс-службе гидрометцентра региона.

Температура воды в Керченском проливе сейчас 28 градусов, Азовское море прогрелось до 27 градусов.

В Черноморском температура воды поднялась до 24 градусов, в Феодосии, Ялте и Евпатории – до 25 градусов, в Алуште – до 26 градусов, а в Севастополе море прогрелось до 26-27 градусов.

Напомним, в Крыму с 4 июля началась аномальная жара. В тени температура воздуха достигает 38 градусов, в степных районах местах до 42 градусов, что превышает норму на 7-10 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU