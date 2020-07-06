Международный аэропорт Симферополя – лучший объект туризма
Международный аэропорт Симферополя признали лучшим объектом туризма, сообщили в пресс-службе крымской воздушной гавани. Эксперты единогласно решили, что аэровокзальный комплекс удобен для всех пассажиров, в том числе для инвалидов.
Акция в сфере курортов и туризма «Признание года» проводится каждый год. В этом году жюри в 21 номинации определили победителей. В номинации «Лучший объект туризма» признали международный аэропорт Симферополя.
Награду во время торжественной церемонии директору по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Игорю Лаптеву вручил министр курортов и туризма Вадим Волченко.
Инициатива проведения акции принадлежит Комитету по санаторно-курортному комплексу и туризму. Обычно участвуют организации и индивидуальные предприниматели, работающие в санаторно-курортной и туристической сфере.
Помимо них в акции принимают участие медработники, сотрудники сферы обслуживания, общепита, культуры и организации развлечений.
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ИСТОЧНИК KP.RU