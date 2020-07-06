В Крыму за сутки утонуло четыре человека

6 Июль 2020 2020-07-06T14:06:16+03:00

За сутки в Крыму утонуло 4 отдыхающих. Фото: Иван ВИСЛОВ

Следком Крыма по всем случаям проводит проверку

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В Крыму за сутки умерло 4 отдыхающих, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

Первого погибшего – мужчину лет 50-60 – нашли на пляже «Островок» в Алуште. Неравнодушные села Дмитрово Симферопольского района сообщили о втором утонувшем. Его нашли в 12 метрах от берега одного из водоемов.

В тот же день на пляже «Савито» Николаевки на берег вытащили тело третьего погибшего. Четвертый труп нашли на пляже пансионата «Новолукский Металург» в Морском. По всем случаем проводится следственная проверка.

С начала года, отмечают в ведомстве, произошло 19 ЧП на воде. Погибло 17 человек, двоих удалось спасти.

Напомним, за прошедшую неделю в Крыму погибло 7 человек. Трое стали жертвами ДТП, остальные смерти зафиксировали в акватории региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU