2020-07-06T15:30:02+03:00
Туризм

В правительстве Севастополя уже с 19 июля ждут теплоход «Князь Владимир»

Но подтверждения этой информации нет
Анна КИРИЕНКО
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Круизную линию собирались возобновить в 20-х числах июляКруизную линию собирались возобновить в 20-х числах июля
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С 19 июля возобновит работу круизное судно «Князь Владимир». Об этом на аппаратном совещании сообщила вице-губернатор Севастополя Мария Литовко.

- С 1 июля также возобновлен прием индивидуальных и групповых однодневных посетителей, которые приезжаю на экскурсии, и возобновили деятельность музеи. Также возобновлены прогулки на маломерных прогулочных судах, пассажирские перевозки на «Комете» и с 19 июля возобновит работу круизное судно «Князь Владимир». Ведется актуализация календаря значимых событийных туристических мероприятий, – цитирует Литовко пресс-служба правительства Севастополя.

В тоже время получить подтверждение этой информации не удалось. Телефоны компании-оператора «Черноморские круизы» не отвечают, на сайте датой отправления судна из Сочи указано 26 июля. Крымские партнеры круиза подтверждают, что получали подтверждение о возобновлении линии в 20 числах июля, однако уточненных данных нет.

В марте и апреле компания «Черноморские круизы» отменила сразу несколько турне на лайнере «Князь Владимир». Произошло это из-за режима повышенной готовности по коронавирусу, который ввели в Краснодарском крае.

Туристам, купившим билеты, предложили несколько вариантов компенсаций: либо перенести дату круиза с сохранением условий бронирования, либо запросить возврат средств за путевку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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