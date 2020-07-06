В Симферополе и Севастополе 7 июля частично не будет электричества
7 июля в отдельных районах Симферополя и Севастополя отключат свет. Перебои с подачей тока возникнут из-за ремонтных работ, которые проводят энергетики.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Киевская, 116, 116а, 120-126а (чет);
тупик Железнодорожный, 5;
ул. Генерала Родионова, 10;
ул. Зои Космодемьян-ской, 12-22 (чет);
ул. Олега Кошевого, 79-83 (нечет);
ул. Носенко, 70, 79;
ул. Симферопольская, 21-43 (нечет), 30-50 (чет);
ул. Гридасова, 41, 57, 60;
ул. Братьев Айвазовских, 43-73 (нечет), 52-90 (чет);
ул. Сакская, 2-16 (чет), 34, 43-63 (нечет);
пер. Задорожный, 3/4;
ул. Уральская, 21, 35-55 (нечет);
ул. Почтовая, 1-66;
ул. Тракторная, 34-42 (чет);
ул. Дунайская, 18;
ул. Приветная, 1-68, 70, 72
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 12.00
пр. Нахимова 8-12(чет);
сп. Спуск Шестакова,1;
ул. Айвазовского 3,5;
ул. Большая Морская 1,3;
ул. Воронина 7-13(нечет),10;
ул. Дроздова 1-9(нечет);
ул. Марата, 18;
ул. Свердлова, 3;
ул. Суворова, 2-8(чет)
с 8.00 до 17.00
ПС-Терновка: с. Терновка с. Родное.
с 7.30 до 16.00
ул. Киевская, 2,7;
ул. Кожанова, 4;
ул. Коммунистическая 1-3,3-А,4;
ул. Льва Толстого, 13-29(нечет);
ул. Адмирала Азарова, 2;
ул. Яна Гамарника, 2-6(чет);
ул. Галины Прокопенко, 46-А,46;
ул. Камышовое шоссе 6,4-В;
ул. Рябова 54-Б
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ИСТОЧНИК KP.RU