В Симферополе и Севастополе 7 июля частично не будет электричества

6 Июль 2020 2020-07-06T18:12:27+03:00

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7 июля в отдельных районах Симферополя и Севастополя отключат свет. Перебои с подачей тока возникнут из-за ремонтных работ, которые проводят энергетики.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Киевская, 116, 116а, 120-126а (чет);

тупик Железнодорожный, 5;

ул. Генерала Родионова, 10;

ул. Зои Космодемьян-ской, 12-22 (чет);

ул. Олега Кошевого, 79-83 (нечет);

ул. Носенко, 70, 79;

ул. Симферопольская, 21-43 (нечет), 30-50 (чет);

ул. Гридасова, 41, 57, 60;

ул. Братьев Айвазовских, 43-73 (нечет), 52-90 (чет);

ул. Сакская, 2-16 (чет), 34, 43-63 (нечет);

пер. Задорожный, 3/4;

ул. Уральская, 21, 35-55 (нечет);

ул. Почтовая, 1-66;

ул. Тракторная, 34-42 (чет);

ул. Дунайская, 18;

ул. Приветная, 1-68, 70, 72

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 12.00

пр. Нахимова 8-12(чет);

сп. Спуск Шестакова,1;

ул. Айвазовского 3,5;

ул. Большая Морская 1,3;

ул. Воронина 7-13(нечет),10;

ул. Дроздова 1-9(нечет);

ул. Марата, 18;

ул. Свердлова, 3;

ул. Суворова, 2-8(чет)

с 8.00 до 17.00

ПС-Терновка: с. Терновка с. Родное.

с 7.30 до 16.00

ул. Киевская, 2,7;

ул. Кожанова, 4;

ул. Коммунистическая 1-3,3-А,4;

ул. Льва Толстого, 13-29(нечет);

ул. Адмирала Азарова, 2;

ул. Яна Гамарника, 2-6(чет);

ул. Галины Прокопенко, 46-А,46;

ул. Камышовое шоссе 6,4-В;

ул. Рябова 54-Б

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ИСТОЧНИК KP.RU