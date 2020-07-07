Крымские курорты стали в 2 раза популярнее после пандемии

7 Июль 2020 2020-07-07T10:05:20+03:00

Крым очень привлекателен для отдыха. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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Спрос на пансионаты и санатории Крыму стал выше, чем прошлым летом, аж в два раза.

Такой вывод сделали специалисты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, когда проанализировали статистику брони жилья туристами на период с 1 июня по 31 августа сего года.

- Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Судак, Севастополь и Алупка в Крыму, а также Сочи, Анапа и Геленджик в Краснодарском крае составили десятку морских курортов, популярных у российских семей этим летом, - отметили эксперты.

Выяснилось, что дешевле всего отдохнуть с детьми в Анапе, дороже - в Ялте.

Топ-10 популярных курортов для отдыха с семьей летом 2020 (средняя цена аренды жилья/ среднее количество забронированных ночей):

Ялта - 3484,7 рублей / 8,5

Алушта - 2928,3 / 8,9

Севастополь - 2731,9 рублей / 7,6

Алупка - 2577,9 рублей / 9,3

Евпатория - 2571,4 рублей / 10,6

Геленджик - 2532 рублей / 9,5

Феодосия - 2497,8 рублей / 8,2

Судак - 2476,9 рублей / 8,4

Сочи - 2462,7 рублей / 10

Анапа - 2335,2 рублей / 9,6

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ИСТОЧНИК KP.RU