Крымские курорты стали в 2 раза популярнее после пандемии
Спрос на пансионаты и санатории Крыму стал выше, чем прошлым летом, аж в два раза.
Такой вывод сделали специалисты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, когда проанализировали статистику брони жилья туристами на период с 1 июня по 31 августа сего года.
- Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Судак, Севастополь и Алупка в Крыму, а также Сочи, Анапа и Геленджик в Краснодарском крае составили десятку морских курортов, популярных у российских семей этим летом, - отметили эксперты.
Выяснилось, что дешевле всего отдохнуть с детьми в Анапе, дороже - в Ялте.
Топ-10 популярных курортов для отдыха с семьей летом 2020 (средняя цена аренды жилья/ среднее количество забронированных ночей):
Ялта - 3484,7 рублей / 8,5
Алушта - 2928,3 / 8,9
Севастополь - 2731,9 рублей / 7,6
Алупка - 2577,9 рублей / 9,3
Евпатория - 2571,4 рублей / 10,6
Геленджик - 2532 рублей / 9,5
Феодосия - 2497,8 рублей / 8,2
Судак - 2476,9 рублей / 8,4
Сочи - 2462,7 рублей / 10
Анапа - 2335,2 рублей / 9,6
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ИСТОЧНИК KP.RU