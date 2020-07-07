2020-07-07T10:04:22+03:00
Туризм

Крым и ДНР свяжут автобусные рейсы

Донецкие пассажироперевозчики готовы выйти на маршрут
Анна КИРИЕНКО
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В Крым начнуть ходить автобусы из ДонецкаВ Крым начнуть ходить автобусы из ДонецкаФото: Надежда ДАЦЮК
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Крым и Донецкую народную республику свяжет прямое автобусное сообщение. Заявки на выполнение рейсов в предприятие «Крымавтотранс» подали донецкие пассажироперевозчики.

- В ближайшее время, как будут все вопросы отработаны, можно будет уехать в Донецк, - сообщил в эфире одной из крымских радиостанций директор «Крымавтотранса» Андрей Бессмертный. - Только сегодня пришла информация, что заявки поступили и возможно открытие.

Напомним, в настоящее время Крым связан более чем 30 автобусными рейсами с другими регионами РФ. От автостанций «Крымавтотранса» пассажиры могут отправиться в направлении Темрюка, Нальчика, Новороссийска, Сочи, Краснодара, Белгорода, Брянска, Москвы, Ростова-на-Дону, Астрахани, Пятигорска, Анапы, Крымска, Липецка, Саратова, Махачкалы, Невинномысска, Санкт-Петербурга и Дербента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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