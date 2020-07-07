В Керченском проливе спасли 68-летнюю купальщицу

7 Июль 2020 2020-07-07T10:25:18+03:00

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В Керченском проливе в районе Аршинцево спасли 68-летнюю купальщицу. Женщину унесло на 1 км от берега и самостоятельно выбраться она не смогла.

По информации источника КП-Крым, инцидент произошел сегодня утром. Местная жительница заплыла в море и не смогла выплыть обратно.

Прибывшим на место спасателям пришлось оказывать помощь двоим. Супруг потерпевшей бросился в море на подмогу, но лишь поддерживал ее на поверхности воды. Обоих подняли на борт пограничного катера и доставили на берег. От госпитализации они отказались.

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ИСТОЧНИК KP.RU