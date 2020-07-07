Аэропорт Симферополя вернулся к прошлогоднему числу обслуживаемых направлений
Маршрутная сеть крымской воздушной гавани расширилась до 56 направлений, а авиакомпаний, выполняющих полеты в Крым, стало 15, сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Симферополь».
Так, в сутки через воздушную гавань полуострова проходит до 200 рейсов. Впервые в этом году 5 июля аэропорт обслужил 202 рейса, что в разы превышает прошлогодние показатели.
Общее количество всех рейсов на начало июля 2020 года догнало прошлогодние показатели. Это говорит о том, что частота полетов после кризиса из-за коронавируса восстановилась.
Всего за прошлую неделю крымская воздушная гавань обслужила 1180 рейсов.
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ИСТОЧНИК KP.RU