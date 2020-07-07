2020-07-07T10:59:42+03:00
Общество

Аэропорт Симферополя вернулся к прошлогоднему числу обслуживаемых направлений

Количество полетов в Крым восстановилось после кризиса из-за коронавируса
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Так, в сутки через воздушную гавань полуострова проходит до 200 рейсов.Так, в сутки через воздушную гавань полуострова проходит до 200 рейсов.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Маршрутная сеть крымской воздушной гавани расширилась до 56 направлений, а авиакомпаний, выполняющих полеты в Крым, стало 15, сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Симферополь».

Так, в сутки через воздушную гавань полуострова проходит до 200 рейсов. Впервые в этом году 5 июля аэропорт обслужил 202 рейса, что в разы превышает прошлогодние показатели.

Общее количество всех рейсов на начало июля 2020 года догнало прошлогодние показатели. Это говорит о том, что частота полетов после кризиса из-за коронавируса восстановилась.

Всего за прошлую неделю крымская воздушная гавань обслужила 1180 рейсов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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