В районе Мраморной пещеры 5 часов разыскивали двух женщин
О пропаже путешественниц сотрудники службы спасения узнали около 8 вечера
Несмотря на темноту и пятичасовые поиски, женщины не пострадали и в медпомощи не нуждались. Фото: официальный сайт МЧС по РК.
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В Крыму 5 часов искали двух потерявшихся женщин, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.
Сигнал о помощи в службу спасения поступил в 19.20, сотрудники оперативно организовали поисковые работы. Заблудившихся путешественниц искали до полуночи, нашли их на вершине Урта за горой Гапка.
Искательниц приключений отправили в Симферополь. Несмотря на темноту и пятичасовые поиски, женщины не пострадали и в медпомощи не нуждались.
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ИСТОЧНИК KP.RU