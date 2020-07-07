В районе Мраморной пещеры 5 часов разыскивали двух женщин

7 Июль 2020 2020-07-07T12:22:10+03:00

Несмотря на темноту и пятичасовые поиски, женщины не пострадали и в медпомощи не нуждались. Фото: официальный сайт МЧС по РК.

О пропаже путешественниц сотрудники службы спасения узнали около 8 вечера

Изменить размер текста: A A

В Крыму 5 часов искали двух потерявшихся женщин, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

Сигнал о помощи в службу спасения поступил в 19.20, сотрудники оперативно организовали поисковые работы. Заблудившихся путешественниц искали до полуночи, нашли их на вершине Урта за горой Гапка.

Искательниц приключений отправили в Симферополь. Несмотря на темноту и пятичасовые поиски, женщины не пострадали и в медпомощи не нуждались.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU