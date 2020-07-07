Часть Симферополя 9 июля на день останется без воды

7 Июль 2020 2020-07-07T13:10:46+03:00

Большая часть Симферополя останется без воды на день. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Перебои с водоснабжением будут также в двух селах и садовых товариществах

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В нескольких микрорайонах Симферополя 9 июля не будет воды, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Из-за аварийных работ вода с 9.00 до 17.00 будет отсутствовать в Старом городе, на Киевской, Бородинской, Куйбышева, Лермонтова, Лермонтова, Воровского, Луговой, Зои Жильцовой, Тургенева, Кечкеметской и Ковыльной улицах. Подачу воды ограничат и по проспекту Победы.

Помимо этого перебои с водоснабжением коснутся микрорайонов Битак, Петровская Балка, Марьино, Солнечная Долина, Айкаван, Ана-Юрт, Белое, Каменка, Свобода, Хошкельды, Сергеевка, Новосергеевка и микрорайон улиц Мате Залки и 51-й Армии.

В селах Акрополис и Строгановка, а также в садовых товариществах Горки и Строитель также не будет воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU