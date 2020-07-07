В Крыму отремонтируют автодорогу Нижнегорский - Белогорск

7 Июль 2020 2020-07-07T13:47:36+03:00

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В Крыму начался ремонт дороги за поселком Нижнегорский и до села Вишенное Белогорского района, сообщил в своем Facebook пресс-секретарь компании АО «ВАД» Григорий Назаров. Обновление дороги проходит в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- АО «ВАД» отремонтирует участок протяженностью 41,5 км от примыкания к трассе Джанкой - Феодосия за поселком Нижнегорский до подъезда к селу Вишенное Белогорского района, - уточнил Назаров и добавил, что нынешнее состояние дороги оставляет желать лучшего, а по ней ездят жители 15 сел.

Во время дорожных работ, по его словам, проведут устройство основания из щебеночно-песчаной смеси, уложат выравнивающий слой и верхний слой покрытия.

В планах также укрепление обочин и замена бортового камня. Реконструируют и площадки остановок: заменят основания и уложат асфальтобетон.

Разметка на всем отремонтированном участке будет термопластиковой.

- Планируется, что работы по ремонту автодороги Нижнегорское - Белогорск будут закончены к 30 сентября, - отметил Назаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU