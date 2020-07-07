Замначальника полиции в Евпатории торговал информацией о трупах

7 Июль 2020 2020-07-07T15:07:19+03:00

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Сотрудник полиции из Евпатории сообщал частной похоронной конторе о всех смертях в городе, чтобы бизнесмены могли как можно быстрее обратиться к родственникам умерших и навязать им свои услуги.

За постоянные наводки против сотрудника МВД началась служебная проверка. Если его вину докажут, то полицейский лишится работы, а его начальство получит строгий выговор.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, функции по организации похоронного процесса в Евпатории возложены на МУП «Комбинат благоустройства». Им замначальника ОМВД России по Евпатории, курирующий дежурную службу, и должен был передавать информацию о смертях. Но вместо этого он сообщал обо всем представителю частного бизнеса. За вознаграждение.

Расследование дела продолжается, а следствие готовится предъявить должностному лицу обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU