Власти Ялты рассчитывают на приезд 4 миллионов туристов
Принять около 4 миллионов туристов – таков план Ялты на этот год, сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на отдел информационной политики курортного города. В тамошних гостиницах, пансионатах, санаториях мест на июль практически уже нет.
В этом году власти Ялты ждут, что турпоток вырастет в два раза, если, конечно, не ухудшится эпидемиологическая ситуация, и полуостров не накроет вторая волна коронавируса.
Мэр Иван Имгрунт уточнил, что из-за пандемии бюджет города потерял около 450 миллионов рублей. А впереди напряженный сезон.
В скором времени Ялта станет круглогодичным курортом. Многие санатории станут профильными по укреплению здоровья.
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ИСТОЧНИК KP.RU