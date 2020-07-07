Власти Ялты рассчитывают на приезд 4 миллионов туристов

7 Июль 2020 2020-07-07T15:53:05+03:00

В этом году власти Ялты ждут, что турпоток вырастет в два раза. Фото: Евгения ГУСЕВА

На июль уже нет свободных номеров в санаторно-курортных объектах Ялты

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Принять около 4 миллионов туристов – таков план Ялты на этот год, сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на отдел информационной политики курортного города. В тамошних гостиницах, пансионатах, санаториях мест на июль практически уже нет.

В этом году власти Ялты ждут, что турпоток вырастет в два раза, если, конечно, не ухудшится эпидемиологическая ситуация, и полуостров не накроет вторая волна коронавируса.

Мэр Иван Имгрунт уточнил, что из-за пандемии бюджет города потерял около 450 миллионов рублей. А впереди напряженный сезон.

В скором времени Ялта станет круглогодичным курортом. Многие санатории станут профильными по укреплению здоровья.

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ИСТОЧНИК KP.RU