В Симферополе и Севастополе 8 июля частично отключат электричество

7 Июль 2020 2020-07-07T21:13:36+03:00

Свет отключат в дневное время суток. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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8 июля в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет.

Перебои с подачей энергии возникнут из-за ремонта электросетей.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Гавена, 107-111 (нечет);

ул. Залесская, 76а;

ул. Аральская, 2, 53-57 (нечет);

ул. Артезианская, 50/8, 53-75(нечет);

ул. Краснодарская, 57-69 (нечет), 102-116 (чет);

пер. Краснодарский, 1-25 (нечет), 2-28 (чет);

проезд Краснодарский, 93-97 (нечет);

пер. Лиственный, 93-97 (нечет);

пер. Розовый, 23-31 (нечет), 34-38 (чет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

село Орловка: ул. Евпаторийская 1-А,3-13; ул. Садовая 2-72

село Тыловое: пер. Малиновый 2-12,3-21; пер Плодовый 2-а,4,8,1-9; пер. Земляной 2-а,2-8,16,1-7; ул. Стахановская 2-22,28,34-А,1-17; ул. Севастопольская 6-ж; ул. Баздыревой 2-Б,2-18,56,7-Б,3-А,1-19,59; пер. Сельский 3,7

с 7.30 до 16.00

ул. Комсомольская 58-80(чет),51-73(нечет);

ул. Героев Севастополя 15-17(чет), 56;

ул. Дзержинского 52,53-63(нечет);

ул. Перекопская 4-8(чет), 1-7(нечет);

ул. Розы Люксембург 60-82(чет)

пр. Генерала Острякова 86;

ул. Силаева 5-А;

ул. Хрусталева 51

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ИСТОЧНИК KP.RU