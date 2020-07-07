2020-07-07T21:39:26+03:00
Политика

Сергей Аксенов: члены экстремистской организации в Крыму - вина Украины

Киев на работу террористических группировок много лет закрывал глаза
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Международную общественность, по словам Аксенова, Украина и ее западные «заступники» рискнут обмануть. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтактеМеждународную общественность, по словам Аксенова, Украина и ее западные «заступники» рискнут обмануть. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте
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Присутствие в Крыму участников запрещенной террористической организации - наследие Украины, отмечает глава региона Сергей Аксенов на своей странице ВКонтакте.

- Киев много лет сквозь пальцы смотрел на деятельность экстремистов, рассчитывая использовать их в качестве инструмента для нагнетания межнациональной и межконфессиональной напряженности в регионе, - объясняет Аксенов и добавляет, что экстремистам не место на земле крымской.

Международную общественность, по словам Аксенова, Украина и ее западные «заступники» рискнут обмануть, представив задержанных жертвами политических репрессий.

- Так бывало уже не раз. Это обычный прием дешевой пропаганды. Хочу подчеркнуть, что наши силовые структуры действуют строго в рамках закона. А преступники не имеют ни национальности, ни вероисповедания, хотя могут использовать национальные и религиозные идеи в качестве «прикрытия» для своих преступных планов, — отметил глава Крыма.

Напомним, сегодня сотрудники ФСБ пресекли деятельность запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Задержали 3 главарей группировки и 4 рядовых участников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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