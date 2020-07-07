2020-07-07T21:57:12+03:00
Происшествия

Начальник батайской колонии 3 года использовал заключенного как рабочую силу

Против него возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий
Анастасия ГОНЧАРОВА
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За все время родственники осужденного потратили на ремонт 235 тысяч рублей.За все время родственники осужденного потратили на ремонт 235 тысяч рублей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Батайского начальника городской исправительной колонии №15 осудят за превышение должностных полномочий, сообщает КП-Ростов.

В 2017 году обвиняемый запланировал ремонт нескольких тюремных помещений. Но на рабочей силе решил сэкономить и принудил к стройке заключенного.

За комфортные условия пребывания до конца срока осужденный занимался ремонтом 3 года. Ему помогали родственники, которые за свои деньги покупали материалы и инструменты. Эта работа им обошлась в 235 тысяч рублей.

Но долго так не могло продолжаться – в какой-то момент законностью ремонта заинтересовались правоохранители. Против начальника колонии возбудили уголовное дело, ему грозит реальный срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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