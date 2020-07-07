2020-07-07T22:01:41+03:00
Общество

Жительница Симферополя в 56 лет родила двойняшек

Забеременеть ей помогла процедура искусственного оплодотворения
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Не всем доступна процедура ЭКО.Не всем доступна процедура ЭКО.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Симферополе женщина 56 лет благодаря экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) родила двойняшек, пишет Крымская газета.

Как правило, женская репродуктивная система работоспособна до 49 лет. Потом уже приходится прибегать к вспомогательным технологиям и донорству. По этой причине у местной жительницы было ЭКО.

Но не всем доступна эта процедура. Есть ряд диагнозов, при которых к искусственному оплодотворению не допускают. Так, при туберкулезе, шизофрении и маниакально-депрессивных психозах пациентку ЭКО не проведут.

Что касается возрастных ограничений, то формально их нет. Но по медполису ЭКО можно проводить женщинам репродуктивного возраста, то есть до 49 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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