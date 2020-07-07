На 7 и 8 июля в Крыму объявили штормовое предупреждение

7 Июль 2020 2020-07-07T22:10:09+03:00

В ближайшие сутки в регионе местами пройдут сильные дожди с грозами и градом

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В Крыму объявили очередное штормовое предупреждение. Полуостров 7 и 8 июля накроют сильные ливни, гроза, град, может быть шквал до 25 метров в секунду, сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Жителей и гостей полуострова предупреждают, что при непогоде возрастает риск возникновения ЧП: могут оборваться линии электропередач и связи, а также рухнуть ветхие и хлипкие рекламные конструкции.

В ведомстве советуют отложить прогулки по городу и походы в лес и горы. Если непогода застала на улице, крымчанам советуют сторониться старых крупных деревьев, дорожных знаков, вывесок и рекламных щитов.

Подземный переход не станет хорошим укрытием от дождя, поскольку такое место может подтопить. Рыболовам лучше пока воздержаться от выхода в открытое море, а водителям советуют переждать непогоду, заставшую в дороге, на обочине.

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ИСТОЧНИК KP.RU