Погода в Крыму на 8 июля: дожди и тепло до +32
8 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- В Симферополе переменная облачность. Утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем до 31°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо- западный до 17 м/с. Температура воздуха днем 26-28°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 27-29°.
В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный до 15 м/с. Температура воздуха 30-32°.
Температура морской воды в Феодосии 25°, Алуште 26°, Ялте 26°, в Севастополе 27°, Евпатории 25° и Черноморском 25°.
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ИСТОЧНИК KP.RU