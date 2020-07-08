В праздновании Дня ВМФ в Севастополе примут участие 50 кораблей

8 Июль 2020 2020-07-08T10:03:04+03:00

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26 июля в городе-герое Севастополе состоится Парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня Военно-Морского Флота России.

В празднике будут участвовать около 50 боевых кораблей, субмарин, катеров и судов обеспечения Черноморского флота.

Часть техники примет участие в морском параде, другая в показе эпизодов боевой подготовки, а третью жители и гости Севастополя смогут увидеть на территории Морского вокзала.

- В двух линиях парадной диспозиции будут ошвартованы 9 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, - сообщили в пресс-службе ЧФ. - В первой линии: корабль противоминной обороны «Иван Антонов», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», корабль спецназначения «Иван Хурс», большой десантный корабль «Ямал», сторожевые корабли «Ладный» и «Пытливый», гвардейский ракетный крейсер «Москва» и сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России.

Во второй линии будет старейшее на российском флоте спасательное судно «Коммуна».

По доброй традиции праздник начнется с подъема Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях ЧФ. Потом на внутреннем рейде Севастопольской бухты будет морской парад и военно-спортивный праздник, где черноморцы покажут свыше 20 эпизодов, демонстрирующих силу и мощь флота.

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ИСТОЧНИК KP.RU