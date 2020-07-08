Отели Крыма заполнены до конца сезона на 90%

8 Июль 2020 2020-07-08T10:02:50+03:00

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Санаторно-курортный сектор Крыма забронирован до конца сезона на 90%. Уведомление о начале работы с обязательством соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора подали 650 коллективных средств размещения.

- Туристы едут в Крым очень активно, прежде всего на ЮБК, но постепенно растет и число отдыхающих на западном и в восточном Крыму, - отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. - В целом заполняемость отелей составляет 40-90% в разных объектах. У Крыма очень хорошие перспективы наверстать упущенное время сезона в период карантина, но крайне важно при этом сохранить здоровье как крымчан, так и гостей полуострова.

Все объекты приема и размещения туристов обязаны проводить дезинфекцию территорий, вести термометрию сотрудников и гостей, обеспечить в закрытых помещениях наличие санитайзеров, рециркуляторов и соблюдение масочного режима. Пользователи пляжей в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора обеспечивают соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра между лежаками, проводят обработку открытых и металлических поверхностей.

В случае выявления больного коронавирусом, объект размещения должен обеспечить изоляцию с содержанием в номерах контактных лиц на период карантина за счет принимающей стороны.

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ИСТОЧНИК KP.RU