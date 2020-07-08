На полуострове 8 июля ожидается гроза

8 Июль 2020 2020-07-08T11:19:00+03:00

Кратковременные осадки синоптики в основном прогнозируют на утро и день

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В некоторых районах Крыма ожидаются грозы, хотя на 8 июля предупреждение об аномальной жаре и повышенной пожарной опасности сохраняется, сообщает крымский гидрометцентр.

С утра и до обеда в Симферополе стоит ждать кратковременного дождя с грозой. Ночные температуры воздуха составят 20-22 градуса, дневные – 29-31 градус.

В дневное время гроза может быть на ЮБК. Столбик термометра ночью покажет 23-25 градусов, днем – 27-29 градусов.

В Керчи переменная облачность без существенных осадков. Ночью воздух прогреется до 22-24 градусов, днем – 30-32 градусов.

В Севастополе ночь пройдет без дождей и гроз, а утром и днем ждать кратковременных осадков. Температура воздуха ночью составит 21-23 градуса, днем – 26-28 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU