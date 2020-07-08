Глава РК Сергей Аксенов даст онлайн пресс-конференцию о старте туристического сезона в Крыму 2020

8 Июль 2020 2020-07-08T12:51:08+03:00

8 июля 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов даст онлайн пресс-конференцию о старте туристического сезона в Крыму. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию

Изменить размер текста: A A

Сегодня в 13.00 на сайте KP.RU начнется онлайн пресс-конференция Сергея Аксенова о старте курортного сезона 2020 в Крыму.

Напомним, что с 1 июля Крым открыл свои двери для туристов из других регионов России. Только за этот месяц власти региона планируют, что полуостров сможет принять от 1 до 1,5 миллиона курортников.

Как начался курортный сезон в Крыму 2020, что ждет на полуострове прибывающих туристов, а также о каких запретах и особенностях стоит помнить всем, кто решил провести это лето на полуострове - расскажет глава региона Сергей Аксенов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU