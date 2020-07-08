2020-07-08T12:51:08+03:00
Туризм

Глава РК Сергей Аксенов даст онлайн пресс-конференцию о старте туристического сезона в Крыму 2020

8 июля 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов даст онлайн пресс-конференцию о старте туристического сезона в Крыму. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию
Никита ПОЛЬКО
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Сергей аксенов. Фото: пресс-служба главы Крыма.Сергей аксенов. Фото: пресс-служба главы Крыма.
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Сегодня в 13.00 на сайте KP.RU начнется онлайн пресс-конференция Сергея Аксенова о старте курортного сезона 2020 в Крыму.

Напомним, что с 1 июля Крым открыл свои двери для туристов из других регионов России. Только за этот месяц власти региона планируют, что полуостров сможет принять от 1 до 1,5 миллиона курортников.

Как начался курортный сезон в Крыму 2020, что ждет на полуострове прибывающих туристов, а также о каких запретах и особенностях стоит помнить всем, кто решил провести это лето на полуострове - расскажет глава региона Сергей Аксенов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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