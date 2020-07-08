Сотрудница администрации Керчи заболела коронавирусом

8 Июль 2020 2020-07-08T12:52:54+03:00

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В Керчи сотрудница департамента труда и социальной защиты населения горадминистрации заболела коронавирусной инфекцией. Прием граждан подразделениями администрации приостановлен.

- В момент постановки диагноза сотрудник находилась в отпуске, - сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин. - Два сотрудника, пребывающих в тесном контакте, отправлены на самоизоляцию по месту жительства. В здании по ул. Кирова, 5 проведена санитарная обработка служебных помещений.

Городской штаб принял решение, в целях профилактики и снижения возможных угроз распространения коронавирусной инфекции, приостановить прием граждан подразделениями администрации по ул. Кирова, 17.

Также в ближайшее время планируется проведение тестирования на COVID-19 сотрудников администрации.

Посетителям департамента труда и социальной защиты населения при необходимости будут выдаваться маски, перчатки, а также проводиться дезинфекция рук.

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ИСТОЧНИК KP.RU