Пьяный велосипедист в Евпатории плюнул в водителя и напал на полицейского
В Евпатории пьяный велосипедист поскандалил с водителем и напал на полицейского.
В полицию с заявлением обратился местный житель: его якобы сбил автомобиль марки Ford. Он был на велосипеде недалеко от перекрестка, когда чуть не столкнулся с машиной. Водитель ему посигналил – велосипедист мешал проезду. Но когда они поравнялись, владелец двухколесного транспорта плюнул в открытое окно автомобиля.
Разразился скандал, после которого владелец иномарки уехал. А возбужденный велосипедист решил выместить злость на полицейском, сообщили в пресс-службе МВД по РК. Он неадекватно себя вел, порвал документы, замечания игнорировал. В итоге велосипедист схватил левую руку правоохранителя и потянул ее так, что сотрудник получил травму запястья.
Хулигана задержали. В ходе освидетельствования выяснили, что он пьян. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нападение на полицейского.
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ИСТОЧНИК KP.RU