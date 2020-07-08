Пьяный велосипедист в Евпатории плюнул в водителя и напал на полицейского

8 Июль 2020 2020-07-08T13:08:32+03:00

В полицию обратился местный житель с рассказом о том, что его якобы сбил автомобиль марки Ford. Фото: официальный сайт МВД по РК.

Хулиган мешал проехать иномарке, разорвал свои документы, на замечания не реагировал

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В Евпатории пьяный велосипедист поскандалил с водителем и напал на полицейского.

В полицию с заявлением обратился местный житель: его якобы сбил автомобиль марки Ford. Он был на велосипеде недалеко от перекрестка, когда чуть не столкнулся с машиной. Водитель ему посигналил – велосипедист мешал проезду. Но когда они поравнялись, владелец двухколесного транспорта плюнул в открытое окно автомобиля.

Разразился скандал, после которого владелец иномарки уехал. А возбужденный велосипедист решил выместить злость на полицейском, сообщили в пресс-службе МВД по РК. Он неадекватно себя вел, порвал документы, замечания игнорировал. В итоге велосипедист схватил левую руку правоохранителя и потянул ее так, что сотрудник получил травму запястья.

Хулигана задержали. В ходе освидетельствования выяснили, что он пьян. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нападение на полицейского.

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ИСТОЧНИК KP.RU