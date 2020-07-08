На керченского мальчика напала домашняя овчарка

8 Июль 2020 2020-07-08T13:45:59+03:00

Овчарка без намордника бросилась на ребенка, когда тот гулял на Черноморской улице. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хозяин не отогнал ее сразу от ребенка

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Сообщение из керченских СМИ о нападении домашней собаки на мальчика 9 лет проверит Следком Крыма. Об инциденте рассказала мать пострадавшей.

Овчарка без намордника бросилась на ребенка, когда тот прогуливался по Черноморской улице. Мальчик пытался сбежать от нее, но упал, а животное продолжило его кусать, сообщили в пресс-службе Следкома Крыма.

За всем следили двое мужчин, которые после нападения забрали собаку и скрылись с места преступления.

Ребенку оказали медпомощь. После проверки примут процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU