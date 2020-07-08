В Крыму больше трех тысяч пар сыграли свадьбу за 6 месяцев этого года

8 Июль 2020 2020-07-08T17:28:13+03:00

Около 60% молодых людей перенесли торжества на конец лета и осень

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В День семьи, любви и верности Крымская газета решила узнать, сколько пар в год регистрирует свои отношения и в каком обычно возрасте это происходит.

В Министерстве юстиции отмечают, что за первую половину 2020 года свадьбу сыграла 3601 пара. За июнь количество зарегистрировавших отношения крымчан превысило тысячу. Цифра большая, а связан такой наплыв молодых пар в ЗАГС с трехмесячным карантином из-за коронавируса.

За первое полугодие 2020 сыграли на 1340 свадеб меньше, чем в 2019 году, подчеркивают в ведомстве. Виноват, конечно, коронавирус. Так, более 60% пар перенесли регистрацию на конец лета и осень.

Брак регистрируют в 28-32 года, что связано с грамотным подходом молодых людей к отношениям. Но разводов на число свадеб в процентном соотношении все равно приходится 40%. Обычно расходятся те, кто прожил вместе всего 5-7 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU