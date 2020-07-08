2020-07-08T17:28:13+03:00
Общество

В Крыму больше трех тысяч пар сыграли свадьбу за 6 месяцев этого года

Около 60% молодых людей перенесли торжества на конец лета и осень
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
За первую половину 2020 года свадьбу сыграла 3601 пара.За первую половину 2020 года свадьбу сыграла 3601 пара.Фото: Александр КОЦ
Изменить размер текста:

В День семьи, любви и верности Крымская газета решила узнать, сколько пар в год регистрирует свои отношения и в каком обычно возрасте это происходит.

В Министерстве юстиции отмечают, что за первую половину 2020 года свадьбу сыграла 3601 пара. За июнь количество зарегистрировавших отношения крымчан превысило тысячу. Цифра большая, а связан такой наплыв молодых пар в ЗАГС с трехмесячным карантином из-за коронавируса.

За первое полугодие 2020 сыграли на 1340 свадеб меньше, чем в 2019 году, подчеркивают в ведомстве. Виноват, конечно, коронавирус. Так, более 60% пар перенесли регистрацию на конец лета и осень.

Брак регистрируют в 28-32 года, что связано с грамотным подходом молодых людей к отношениям. Но разводов на число свадеб в процентном соотношении все равно приходится 40%. Обычно расходятся те, кто прожил вместе всего 5-7 лет.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин выделил Крыму еще 30 миллиардов на ремонт дорог
Москвич продал крымчанке несуществующую землю за 30 тыс. долларов
В Крыму больше трех тысяч пар сыграли свадьбу за 6 месяцев этого года
Дети из Крыма и Севастополя смогут отдохнуть в «Артеке» этим летом
Глава Крыма объяснил мутную воду в кранах жителей Симферополя
Этим летом туристов из России больше не будут отправлять в обсерваторы
На керченского мальчика напала домашняя овчарка
Аксенов: Проверить соблюдение социальной дистанции на пляжах Крыма невозможно
Сергей Аксенов заявил о возможном падении турпотока в Крым на 15%
В Феодосии установят памятник в Черном море
Сотрудница администрации Керчи заболела коронавирусом
Пьяный велосипедист в Евпатории плюнул в водителя и напал на полицейского
Глава РК Сергей Аксенов даст онлайн пресс-конференцию о старте туристического сезона в Крыму 2020
За сутки в Крыму утонули три человека