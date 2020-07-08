2020-07-08T17:24:57+03:00
Происшествия

Москвич продал крымчанке несуществующую землю за 30 тыс. долларов

Мужчине грозит 10 лет тюрьмы
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Задержанный планировал деньги оставить себе.Задержанный планировал деньги оставить себе.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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В полицию Симферополя обратилась 36-летняя женщина. Ей предложили купить участок в районе города, и она, доверившись незнакомцу, перевела ему 30 тысяч долларов.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, во время расследования был найден и задержан 58-летний мужчина. Он уехал на материк и долгое время скрывался в Москве. Заканчивать сделку купли-продажи задержанный не планировал, поскольку предложенного женщине участка вовсе не существует.

Против него возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Мужчине грозит 10 лет лишения свободы со штрафом в миллион рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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