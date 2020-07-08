2020-07-08T18:07:59+03:00
Общество

Власти Крыма рвут договор с подрядчиком реставрации Воронцовского дворца

Коммерсанта внесут в список недобросовестных поставщиков
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Подрядчик понесет гражданско-правовую ответственность.Подрядчик понесет гражданско-правовую ответственность.Фото: Архив "КП"
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С подрядчиком, который реставрировал Воронцовский дворец, власти Крыма расторгнут договор.

Как сообщил журналистам вице-премьер РК Евгений Кабанов, подрядчик понесет гражданско-правовую ответственность, а также будет внесен в «черный список» поставщиков. Ему грозит отстранение от участия в госзакупках.

Работы в Воронцовском дворце стоили около 353 миллионов рублей. Подрядчик не заменил полностью кровлю, просрочил эту работу на год. Также он не отремонтировал наружную сеть водоснабжения и канализации дворца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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