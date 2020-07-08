Наплыв туристов может остановить дорожное движение в Крыму

8 Июль 2020 2020-07-08T18:47:55+03:00

В Крым отдыхающие едут и на личном транспорте, который надо где-то парковать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мест под парковку частных авто не хватает даже для местных

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Вопрос парковочных мест в курортных городах Крыма с каждым днем становится все острее. Турпоток большой, с 15 июля станет еще больше. Высокая загруженность дорог ощущается уже сейчас.

В Крым отдыхающие приезжают не только по железной дороге, но и на личном транспорте, который надо где-то парковать.

Мест для стоянки автомобилей мало не только около экскурсионных объектов – иногда их нет и в районе набережных курортных городов.

Многие улочки городов вообще не рассчитаны на огромное количество машин. Вполне возможно, что скоро движение в городах будет затруднено.

- Всё идёт каким-то хаотичным потоком, никаких действенных мер не принимается, чтобы ограничить потоки в города и как-то их регулировать. И в ближайшие дни мы увидим, что перемещаться вблизи курортных городов и раскрученных мест будет крайне сложно, - отмечает эксперт в курортной отрасли Людмила Бабий, слова которой приводит ForPost.

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ИСТОЧНИК KP.RU