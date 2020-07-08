Наплыв туристов может остановить дорожное движение в Крыму
Вопрос парковочных мест в курортных городах Крыма с каждым днем становится все острее. Турпоток большой, с 15 июля станет еще больше. Высокая загруженность дорог ощущается уже сейчас.
В Крым отдыхающие приезжают не только по железной дороге, но и на личном транспорте, который надо где-то парковать.
Мест для стоянки автомобилей мало не только около экскурсионных объектов – иногда их нет и в районе набережных курортных городов.
Многие улочки городов вообще не рассчитаны на огромное количество машин. Вполне возможно, что скоро движение в городах будет затруднено.
- Всё идёт каким-то хаотичным потоком, никаких действенных мер не принимается, чтобы ограничить потоки в города и как-то их регулировать. И в ближайшие дни мы увидим, что перемещаться вблизи курортных городов и раскрученных мест будет крайне сложно, - отмечает эксперт в курортной отрасли Людмила Бабий, слова которой приводит ForPost.
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ИСТОЧНИК KP.RU