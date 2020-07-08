2020-07-08T19:16:54+03:00
Происшествия

Банда браконьеров из Крыма попалась на торговле черной икрой

Преступники развозили добычу в машинах с тайниками [фото, видео]
Никита ПОЛЬКО
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Спецоперация прошла сразу в двух районах Крыма. Фото: МВД по РК.Спецоперация прошла сразу в двух районах Крыма. Фото: МВД по РК.
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Сразу в двух районах Крыма силовики провели спецоперацию по задержанию браконьеров. Оперативникам и бойцам ФСБ удалось выйти на след преступников в Раздольненском и Черноморском. Задержанные занимались добычей рыбы осетровых пород, а также торговали черной икрой.

Вылов русского осетра браконьеры вели в акватории Черного моря. Затем из краснокнижной рыбы вырезали черную икру.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МВД, злоумышленники были задержаны при перевозке замороженных туш рыбы и банок с икрой. Точки сбыта располагались по всему Крыму, куда деликатес целыми партиями доставлялся машинами с тайниками.

Организатором группы оказался 50-летний житель Раздольненского района. Во время обыска у банды нашли пол-литровые банки с черной икрой и большое количество замороженной рыбы.

В Крыму пресечена незаконная добыча осетров преступной группой.Кроме того, сотрудники правоохранительных органов зафиксировали факт дачи взятки подозреваемым во избежание ответственности

Ущерб, который браконьеры нанесли своим бизнесом, будет установлен ы ближайшее время по итогам экспертизы. Известно, что рыночная цена за пол-литровую банку черной икры составляла около 35 тысяч рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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