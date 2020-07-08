Банда браконьеров из Крыма попалась на торговле черной икрой
Сразу в двух районах Крыма силовики провели спецоперацию по задержанию браконьеров. Оперативникам и бойцам ФСБ удалось выйти на след преступников в Раздольненском и Черноморском. Задержанные занимались добычей рыбы осетровых пород, а также торговали черной икрой.
Вылов русского осетра браконьеры вели в акватории Черного моря. Затем из краснокнижной рыбы вырезали черную икру.
Как сообщили в пресс-службе крымского главка МВД, злоумышленники были задержаны при перевозке замороженных туш рыбы и банок с икрой. Точки сбыта располагались по всему Крыму, куда деликатес целыми партиями доставлялся машинами с тайниками.
Организатором группы оказался 50-летний житель Раздольненского района. Во время обыска у банды нашли пол-литровые банки с черной икрой и большое количество замороженной рыбы.
В Крыму пресечена незаконная добыча осетров преступной группой.Кроме того, сотрудники правоохранительных органов зафиксировали факт дачи взятки подозреваемым во избежание ответственности
Ущерб, который браконьеры нанесли своим бизнесом, будет установлен ы ближайшее время по итогам экспертизы. Известно, что рыночная цена за пол-литровую банку черной икры составляла около 35 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU