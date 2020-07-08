В Симферополе и Севастополе 9 июля частично отключат электричество

8 Июль 2020 2020-07-08T19:58:43+03:00

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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9 июля в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света. Перебои с подачей электричества произойдут из-за ремонтных работ.

Где не будет света:

СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00 ул. Большевика Попова, 1, 3, 10/14;

ул. Яблочкова, 8, 12-18 (чет), 19;

ул. Космическая, 1-3/8 (нечет), 2, 14/10;

ул. Монтажная, 12;

ул. Крылова, 1-13 (нечет), 2-22 (чет);

ул. Севастопольская, 24, 24/1;

ул. Турецкая, 30;

ул. Караимская, 13/20;

ул. Автомобильная, 20, 22-47;

пер. Лиственный, 19-27 (нечет), 81-91 (нечет);

пер. Розовый, 17-21 (нечет), 24-32 (чет);

ул. Гридасова, 41, 57, 60;

ул. Братьев Айвазовских, 43-73 (нечет), 52-90 (чет);

ул. Сакская, 2-16 (чет), 34, 43-63 (нечет);

пер. Задорожный, 3/4;

ул. Уральская, 21, 35-55 (нечет);

ул. Почтовая, 1-66;

ул. Тракторная, 34-42 (чет);

ул. Дунайская, 18;

ул. Приветная, 1-68, 70, 72

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 12.00

пр. Нахимова 1-17;

бульвар Матросский

с 8.00 до 13.00

ул. Строительная 18,31-А

с 9.00 до 17.00

пр. Матросский 2-30;

ул. Частника 5;

ул. Нефедова 2-32;

пер. Крепостной 3;

ул. Грибоедова 3-7,8;

ул. Добролюбова 4-8,3-7;

ул. Седова 8-20,5;

ул. Челюскинцев 26-Б,18-А,20-А,16-А,16-26;

ул. Каманина 8-26,7-27;

туп. Каманина 2-12;

ул. Кудюрова 4-16,1-9;

ул. Седова 22/5,22,28-40,9-41;

ул. Надежды Краевой 6-14,18,28-36,7;

село Орловка: ул. Евпаторийская 1-А,3-13; ул. Садовая 2-72

с 7.30 до 16.00

хут. Пятницкого;

ул. Молодых Строителей 50-А,50-Б, 41-53(нечет);

ул. Готская 72-Б,72-Г,72-Д, 84-А, 84-Г,96-Б, 28-52(чет),62-66(чет),72-80(чет),84-2,90-92(чет), 98,102-108(чет), 114,132,136, 29-55(нечет);

ул. Фиолентовское шоссе 8/1,8/2,20/22,50/2, 50/6, 50/7,50/8,50/9, 50/16,50/18,50/22, 50/23,50/31,50/30,50,4-А,9-Б, 3,7;

ул. Комбрига Потапова 30-В,32-А,34, 37-А,41-А,43-А,37-43;

ул. Камышовое шоссе 40-А, Камышовая бухта (в/ч 05452 (19 гидроузел)

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ИСТОЧНИК KP.RU