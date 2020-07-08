В Симферополе и Севастополе 9 июля частично отключат электричество
9 июля в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света. Перебои с подачей электричества произойдут из-за ремонтных работ.
Где не будет света:
СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00 ул. Большевика Попова, 1, 3, 10/14;
ул. Яблочкова, 8, 12-18 (чет), 19;
ул. Космическая, 1-3/8 (нечет), 2, 14/10;
ул. Монтажная, 12;
ул. Крылова, 1-13 (нечет), 2-22 (чет);
ул. Севастопольская, 24, 24/1;
ул. Турецкая, 30;
ул. Караимская, 13/20;
ул. Автомобильная, 20, 22-47;
пер. Лиственный, 19-27 (нечет), 81-91 (нечет);
пер. Розовый, 17-21 (нечет), 24-32 (чет);
ул. Гридасова, 41, 57, 60;
ул. Братьев Айвазовских, 43-73 (нечет), 52-90 (чет);
ул. Сакская, 2-16 (чет), 34, 43-63 (нечет);
пер. Задорожный, 3/4;
ул. Уральская, 21, 35-55 (нечет);
ул. Почтовая, 1-66;
ул. Тракторная, 34-42 (чет);
ул. Дунайская, 18;
ул. Приветная, 1-68, 70, 72
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 12.00
пр. Нахимова 1-17;
бульвар Матросский
с 8.00 до 13.00
ул. Строительная 18,31-А
с 9.00 до 17.00
пр. Матросский 2-30;
ул. Частника 5;
ул. Нефедова 2-32;
пер. Крепостной 3;
ул. Грибоедова 3-7,8;
ул. Добролюбова 4-8,3-7;
ул. Седова 8-20,5;
ул. Челюскинцев 26-Б,18-А,20-А,16-А,16-26;
ул. Каманина 8-26,7-27;
туп. Каманина 2-12;
ул. Кудюрова 4-16,1-9;
ул. Седова 22/5,22,28-40,9-41;
ул. Надежды Краевой 6-14,18,28-36,7;
село Орловка: ул. Евпаторийская 1-А,3-13; ул. Садовая 2-72
с 7.30 до 16.00
хут. Пятницкого;
ул. Молодых Строителей 50-А,50-Б, 41-53(нечет);
ул. Готская 72-Б,72-Г,72-Д, 84-А, 84-Г,96-Б, 28-52(чет),62-66(чет),72-80(чет),84-2,90-92(чет), 98,102-108(чет), 114,132,136, 29-55(нечет);
ул. Фиолентовское шоссе 8/1,8/2,20/22,50/2, 50/6, 50/7,50/8,50/9, 50/16,50/18,50/22, 50/23,50/31,50/30,50,4-А,9-Б, 3,7;
ул. Комбрига Потапова 30-В,32-А,34, 37-А,41-А,43-А,37-43;
ул. Камышовое шоссе 40-А, Камышовая бухта (в/ч 05452 (19 гидроузел)
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ИСТОЧНИК KP.RU