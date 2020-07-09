2020-07-09T06:55:37+03:00
Общество

Погода в Крыму на 9 июля: без осадков и тепло до + 30

Черное море прогрелось до +27
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Крыму теплое и ласковое море.В Крыму теплое и ласковое море.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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9 июля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

Температура морской воды в Феодосии 26°, Алуште 23°, Ялте 26°, в районе Карадага 26°, в Севастополе 27°, Евпатории 25° и Черноморском 25°.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 28-30°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северный до 15 м/с. Температура воздуха днем 26-28°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 26-28°.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем 27-29°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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