2020-07-09T09:19:39+03:00
Общество

В Крыму запустили первые в Европе инкубаторы белоногой креветки

На базе уже вывели 4 миллиона мальков
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
Планируют выводить около 400 миллионов мальков в год. Фото: официальный сайт Минсельхоз РК.Планируют выводить около 400 миллионов мальков в год. Фото: официальный сайт Минсельхоз РК.
Изменить размер текста:

В Крыму заработали первые в Европе инкубаторы белоногой креветки Vannamei.

— На предприятии удалось вывести первые 4 миллиона мальков креветок. Предприятие планирует в этом году запустить 20 миллионов мальков в собственные пруды, — рассказал министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин, слова которого приводит пресс-служба минсельхоза Крыма.

Он добавил, что выводить планируют около 400 миллионов мальков в год.

— В 2019 году на базе сельхозкооператива было произведено порядка 100 тонн продукции. В 2020 году республика получит порядка 200 тонн готовой продукции, — подчеркнул Рюмшин.

Инкубатор построили на базе рыбколхоза имени Крымских Партизан в Раздольненском районе. Проект реализует бренд «Эллас».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Не приезжайте в Судак на личных авто»: Курортный город превратился в большую пробку
Крымские аграрии убрали 214 тысяч гектаров посевных
В Крыму запустили первые в Европе инкубаторы белоногой креветки
Погода в Крыму на 9 июля: без осадков и тепло до + 30
В Симферополе и Севастополе 9 июля частично отключат электричество
Пятерым задержанным запрещенной «Хизб ут-Тахрир» суд вынес меру пресечения
Банда браконьеров из Крыма попалась на торговле черной икрой
Наплыв туристов может остановить дорожное движение в Крыму
Власти Крыма рвут договор с подрядчиком реставрации Воронцовского дворца
Путин выделил Крыму еще 30 миллиардов на ремонт дорог
Москвич продал крымчанке несуществующую землю за 30 тыс. долларов
В Крыму больше трех тысяч пар сыграли свадьбу за 6 месяцев этого года
Дети из Крыма и Севастополя смогут отдохнуть в «Артеке» этим летом
Глава Крыма объяснил мутную воду в кранах жителей Симферополя
Этим летом туристов из России больше не будут отправлять в обсерваторы
На керченского мальчика напала домашняя овчарка
Аксенов: Проверить соблюдение социальной дистанции на пляжах Крыма невозможно
Сергей Аксенов заявил о возможном падении турпотока в Крым на 15%
В Феодосии установят памятник в Черном море
Сотрудница администрации Керчи заболела коронавирусом
Пьяный велосипедист в Евпатории плюнул в водителя и напал на полицейского
Глава РК Сергей Аксенов даст онлайн пресс-конференцию о старте туристического сезона в Крыму 2020
За сутки в Крыму утонули три человека