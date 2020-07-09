В Крыму запустили первые в Европе инкубаторы белоногой креветки

9 Июль 2020 2020-07-09T09:19:39+03:00

Планируют выводить около 400 миллионов мальков в год. Фото: официальный сайт Минсельхоз РК.

На базе уже вывели 4 миллиона мальков

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В Крыму заработали первые в Европе инкубаторы белоногой креветки Vannamei.

— На предприятии удалось вывести первые 4 миллиона мальков креветок. Предприятие планирует в этом году запустить 20 миллионов мальков в собственные пруды, — рассказал министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин, слова которого приводит пресс-служба минсельхоза Крыма.

Он добавил, что выводить планируют около 400 миллионов мальков в год.

— В 2019 году на базе сельхозкооператива было произведено порядка 100 тонн продукции. В 2020 году республика получит порядка 200 тонн готовой продукции, — подчеркнул Рюмшин.

Инкубатор построили на базе рыбколхоза имени Крымских Партизан в Раздольненском районе. Проект реализует бренд «Эллас».

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ИСТОЧНИК KP.RU