2020-07-09T11:46:29+03:00
Общество

Крымские аграрии убрали 214 тысяч гектаров посевных

Намолотили с них 366 тысяч тонн зерновых и зернобобовых
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Средняя урожайность ранних зерновых культур по РК составляет около 17 центнеров с гектара.Средняя урожайность ранних зерновых культур по РК составляет около 17 центнеров с гектара.
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Из 730 тысяч гектаров посевной площади крымские аграрии уже убрали 214 тысяч гектар. С них намолотили 366 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур.

- Средняя урожайность ранних зерновых культур по Республике Крым составляет более 17 центнеров с гектара, - подчеркнул министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин, слова которого приводит Крымское информационное агентство.

Он уточнил, что сельзозпроизводители СПК «Правда» закончили уборочную кампанию, и у них средняя урожайность того же ячменя составила 32 центнера с гектара, пшеницы же – 25 центнеров с гектара.

- Аграрии предприятия также в этом году засеяли 150 гектаров кукурузы. Благодаря капельному орошению, ожидаемая урожайность составит порядка 15-20 тонн с гектара. Также, на предприятии рассчитывают собрать хороший урожай подсолнечника, которым засеяно 60 гектаров площади, - рассказал Рюмшин.

В Раздольненском районе убрали уже порядка 17 тысяч гектаров зерновых, осталось около 21 тысячи. В среднем урожайность 22 центнера с гектара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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