На крымской дороге столкнулись шесть иномарок
В Симферопольском районе шесть иномарок столкнулись друг с другом в массовой аварии. Инцидент начался из-за тягача марки Renault, водитель которого не выбрал безопасную дистанцию.
Из-за упущения тягач врезался в едущую впереди иномарку Chevrolet Klan. Из-за этого та ударилась с машиной Skoda Octavia, которая в свою очередь столкнулась с автомобилем Subaru Outback. Последний ударил иномарку Daewoo Nexia, а от нее удар принял Ford Focus, на котором все и закончилось.
Как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по РК, в ДТП пострадали пассажиры Chevrolet Klan и Skoda Octavia.
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ИСТОЧНИК KP.RU