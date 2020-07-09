На крымской дороге столкнулись шесть иномарок

9 Июль 2020 2020-07-09T12:35:50+03:00

Из-за упущения тягач врезался в едущую впереди иномарку Chevrolet Klan, а дальше - по цепочке. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В Симферопольском районе шесть иномарок столкнулись друг с другом в массовой аварии. Инцидент начался из-за тягача марки Renault, водитель которого не выбрал безопасную дистанцию.

Из-за упущения тягач врезался в едущую впереди иномарку Chevrolet Klan. Из-за этого та ударилась с машиной Skoda Octavia, которая в свою очередь столкнулась с автомобилем Subaru Outback. Последний ударил иномарку Daewoo Nexia, а от нее удар принял Ford Focus, на котором все и закончилось.

Как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по РК, в ДТП пострадали пассажиры Chevrolet Klan и Skoda Octavia.

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ИСТОЧНИК KP.RU