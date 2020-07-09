Суд арестовал полицейского из Евпатории, который продавал информацию о трупах
Замначальника отдела МВД по Евпатории, который торговал информацией о трупах в городе, арестован до 6 сентября. Киевский районный суд Симферополя отправил его под домашний арест.
Напомним, что полицейский был обязан ставить в известность местный МУП, который занимается смертями в Евпатории, о каждом трупе. Вместо этого сотрудник МВД поставлял информацию об умерших частному ритуальному предприятию. За вознаграждение.
За это Следком возбудил против полицейского уголовное дело, а МВД по Крыму проводит служебную проверку.
Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU