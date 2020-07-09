2020-07-09T13:14:19+03:00
Происшествия

Суд арестовал полицейского из Евпатории, который продавал информацию о трупах

Замначальника отдела МВД пробудет под домашним арестом до сентября
Никита ПОЛЬКО
Поделиться:
Если вину сотрудника МВД докажут, то он будет уволен.Если вину сотрудника МВД докажут, то он будет уволен.Фото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Замначальника отдела МВД по Евпатории, который торговал информацией о трупах в городе, арестован до 6 сентября. Киевский районный суд Симферополя отправил его под домашний арест.

Напомним, что полицейский был обязан ставить в известность местный МУП, который занимается смертями в Евпатории, о каждом трупе. Вместо этого сотрудник МВД поставлял информацию об умерших частному ритуальному предприятию. За вознаграждение.

За это Следком возбудил против полицейского уголовное дело, а МВД по Крыму проводит служебную проверку.

Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Симферополе и Севастополе 10 июля частично отключат электричество
Власти рассмотрят вопрос создания прямого ж/д пути от Керчи до Симферополя
Американская компания Amazon оштрафована за работу с Крымом
Росгидромет предоставит Крыму самолет для вызова дождей
Чиновник из Джанкоя подделал документы о реконструкции детского сада
К юбилею творческой деятельности ювелира из Ялты выпустили альбом
К Симферополю Минобороны подведет трубопровод для переброса воды
Суд арестовал полицейского из Евпатории, который продавал информацию о трупах
Всех членов запрещенной «Хизб ут-Тахрир» отправили под арест
На крымской дороге столкнулись шесть иномарок
«Не приезжайте в Судак на личных авто»: Курортный город превратился в большую пробку
Крымские аграрии убрали 214 тысяч гектаров посевных
В Крыму запустили первые в Европе инкубаторы белоногой креветки