Суд арестовал полицейского из Евпатории, который продавал информацию о трупах

9 Июль 2020 2020-07-09T13:14:19+03:00

Если вину сотрудника МВД докажут, то он будет уволен. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Замначальника отдела МВД пробудет под домашним арестом до сентября

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Замначальника отдела МВД по Евпатории, который торговал информацией о трупах в городе, арестован до 6 сентября. Киевский районный суд Симферополя отправил его под домашний арест.

Напомним, что полицейский был обязан ставить в известность местный МУП, который занимается смертями в Евпатории, о каждом трупе. Вместо этого сотрудник МВД поставлял информацию об умерших частному ритуальному предприятию. За вознаграждение.

За это Следком возбудил против полицейского уголовное дело, а МВД по Крыму проводит служебную проверку.

Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU