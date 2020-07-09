2020-07-09T13:54:18+03:00
Общество

К юбилею творческой деятельности ювелира из Ялты выпустили альбом

В симферопольском музее также открылась выставка мастера
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Ювелирные изделия можно найти и на выставке, и на страницах альбома. Фото: официальный сайт Крымского этнографического музея.Ювелирные изделия можно найти и на выставке, и на страницах альбома. Фото: официальный сайт Крымского этнографического музея.
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В Крымском этнографическом музее открылась выставка ювелирных украшений в честь 50-летия творческой деятельности Петра Якубука. В экспозиции представлено 125 произведений мастера.

Разнообразие украшений и их красота дают очень хорошее представление о таланте автора, его умениях и искусном владении сложными техниками – сканью, зернью, филигранью.

Ювелирные изделия можно найти и на выставке, и на страницах альбома, который издали в медиацентре имени Исмаила Гаспринского специально к юбилейной дате. Распространять его планируют не только в России – альбом отправится и на родину художника, в Республику Беларусь.

Книгу иллюстрировали как фотографиями ювелирных украшений, так и несколькими живописными работами мастера Петра Якубука. Но знакомство с Петром Якубуком как с художником заинтересованных ждет лишь в следующем году, пишет Крымская газета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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