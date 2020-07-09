Чиновник из Джанкоя подделал документы о реконструкции детского сада
В Джанкое начальник управления администрации по вопросам ЖКХ попался на служебном подлоге. Чиновник подписал акт выполненных работ по реконструкции местного детского сада №8, хотя подрядчик допустил несколько грубых нарушений.
В итоге с легкой руки начальника управления коммерсант получил за свою работу больше 2,7 миллиона рублей. При этом детский сад реконструирован не был.
Одна подпись в липовых бумагах нанесла местному бюджету ущерб в 800 тысяч рублей.
В итоге следователи возбудили против чиновника уголовное дело, оно уже передано в суд. Обвиняемому грозит до 4 лет тюрьмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU