Чиновник из Джанкоя подделал документы о реконструкции детского сада

9 Июль 2020 2020-07-09T14:41:55+03:00

Чиновник нанес бюджету ущерб на 800 тысяч рублей. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Теперь следствие просит для него 4 года тюрьмы

Изменить размер текста: A A

В Джанкое начальник управления администрации по вопросам ЖКХ попался на служебном подлоге. Чиновник подписал акт выполненных работ по реконструкции местного детского сада №8, хотя подрядчик допустил несколько грубых нарушений.

В итоге с легкой руки начальника управления коммерсант получил за свою работу больше 2,7 миллиона рублей. При этом детский сад реконструирован не был.

Одна подпись в липовых бумагах нанесла местному бюджету ущерб в 800 тысяч рублей.

В итоге следователи возбудили против чиновника уголовное дело, оно уже передано в суд. Обвиняемому грозит до 4 лет тюрьмы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU