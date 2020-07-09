Росгидромет предоставит Крыму самолет для вызова дождей

9 Июль 2020 2020-07-09T15:44:16+03:00

С Росгидрометом власти региона подписали контракт на 50 миллионов рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) передаст Крыму специальный самолет для вызова осадков. С Росгидрометом власти региона подписали контракт на 50 миллионов рублей.

Этот воздушный транспорт при появлении грозового фронта над полуостровом будет провоцировать выпадение осадков, обстреливая фронт.

- И мы после этого ожидаем до 30% осадков из тучи, которая обнаружена, - уточнил на пресс-конференции глава Республики Крым Сергей Аксенов и добавил, что это станет дополнительной возможностью наполнить водохранилища.

Напомним, Аксенов впервые упомянул о планах на этот самолет 22 июня, но деталей не озвучивал.

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ИСТОЧНИК KP.RU