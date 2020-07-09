Американская компания Amazon оштрафована за работу с Крымом
Американская компания Amazon, являющаяся крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции, оштрафована за доставку товаров в Крым.
На 134 тысячи долларов компанию оштрафовало родное Министерство финансов США.
Оказалось, что с ноября 2011 года по октябрь 2018-го крымчане размещали заказы или вели бизнес по предоставлению услуг и товаров лицам в этих регионах через сайты, которые принадлежали Amazon.
Например, авторы заказов в Ялте могли воспользоваться услугами Amazon, допустив орфографическую ошибку в слове «Крым.
Сама Amazon признала вину и согласилась выплатить наложенный штраф. Отметим, что Минфин США оштрафовал Amazon еще и за нарушение санкций связанных с Ираном и Сирией.
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ИСТОЧНИК KP.RU