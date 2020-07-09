Американская компания Amazon оштрафована за работу с Крымом

9 Июль 2020 2020-07-09T15:46:41+03:00

За работу с Крымом компания оштрафована на 135 тысяч долларов. Фото: Михаил ПАТЛИС

Заказы в Ялту, например, доставлялись после неправильного написания слова «Крым»

Изменить размер текста: A A

Американская компания Amazon, являющаяся крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции, оштрафована за доставку товаров в Крым.

На 134 тысячи долларов компанию оштрафовало родное Министерство финансов США.

Оказалось, что с ноября 2011 года по октябрь 2018-го крымчане размещали заказы или вели бизнес по предоставлению услуг и товаров лицам в этих регионах через сайты, которые принадлежали Amazon.

Например, авторы заказов в Ялте могли воспользоваться услугами Amazon, допустив орфографическую ошибку в слове «Крым.

Сама Amazon признала вину и согласилась выплатить наложенный штраф. Отметим, что Минфин США оштрафовал Amazon еще и за нарушение санкций связанных с Ираном и Сирией.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU