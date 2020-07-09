2020-07-09T16:36:18+03:00
Общество

Власти рассмотрят вопрос создания прямого ж/д пути от Керчи до Симферополя

Железная дорога через Джанкой длиннее и частично не электрифицирована
Анастасия ГОНЧАРОВА
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На путь от Керчи до Симферополя через Джанкой тратится много времени.На путь от Керчи до Симферополя через Джанкой тратится много времени.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Крыму подумают над целесообразностью строительства прямого железнодорожного пути от Керчи к Симферополю.

Между крымской столицей и Керчью уже есть одна дорога, которая проходит через Джанкой. Но большая часть ее одноколейная, а участок от Керчи до Джанкоя не электрифицирован.

- Я не готов сказать, будет ли реализован этот проект. Только после того, как изучат все возможности, стоимость и окупаемость проекта, будет принято решение, - объяснил глава региона Сергей Аксенов журналистам.

Он уточнил, что на путь от Керчи до Симферополя по существующему железному полотну тратится много времени. Имеются проблемы с пропускной способностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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