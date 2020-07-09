Власти рассмотрят вопрос создания прямого ж/д пути от Керчи до Симферополя

9 Июль 2020 2020-07-09T16:36:18+03:00

На путь от Керчи до Симферополя через Джанкой тратится много времени. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Железная дорога через Джанкой длиннее и частично не электрифицирована

Изменить размер текста: A A

В Крыму подумают над целесообразностью строительства прямого железнодорожного пути от Керчи к Симферополю.

Между крымской столицей и Керчью уже есть одна дорога, которая проходит через Джанкой. Но большая часть ее одноколейная, а участок от Керчи до Джанкоя не электрифицирован.

- Я не готов сказать, будет ли реализован этот проект. Только после того, как изучат все возможности, стоимость и окупаемость проекта, будет принято решение, - объяснил глава региона Сергей Аксенов журналистам.

Он уточнил, что на путь от Керчи до Симферополя по существующему железному полотну тратится много времени. Имеются проблемы с пропускной способностью.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU