Власти рассмотрят вопрос создания прямого ж/д пути от Керчи до Симферополя
В Крыму подумают над целесообразностью строительства прямого железнодорожного пути от Керчи к Симферополю.
Между крымской столицей и Керчью уже есть одна дорога, которая проходит через Джанкой. Но большая часть ее одноколейная, а участок от Керчи до Джанкоя не электрифицирован.
- Я не готов сказать, будет ли реализован этот проект. Только после того, как изучат все возможности, стоимость и окупаемость проекта, будет принято решение, - объяснил глава региона Сергей Аксенов журналистам.
Он уточнил, что на путь от Керчи до Симферополя по существующему железному полотну тратится много времени. Имеются проблемы с пропускной способностью.
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ИСТОЧНИК KP.RU