В Симферополе и Севастополе 10 июля частично отключат электричество

9 Июль 2020 2020-07-09T17:10:28+03:00

Свет пропадет в светлое время суток. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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10 июля в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света. Перебои с подачей электричества произойдут из-за ремонта трансформаторных подстанций и электросетей.

Где не будет света:

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

пер. Кронштадтский, 8;

ул. Павленко, 2а, 4;

ул. Речная, 7а, 8;

ул. Гридасова, 41, 57, 60;

ул. Братьев Айвазовских, 52-90 (чет), 43-73 (нечет);

ул. Сакская, 2-16 (чет), 34, 43-63 (нечет);

пер. Задорожный, 3/4;

ул. Уральская, 21, 35-55 (нечет);

ул. Почтовая, 1-66;

ул. Тракторная, 34-42 (чет);

ул. Дунайская, 18;

ул. Приветная, 2-72 (чет), 1-67 (нечет);

ул. Черных, 2-60 (чет), 1-55 (нечет);

ул. Батурина, 51, 53;

ул. Гражданская, 54-104 (чет), 61-63 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Килевая 2,4,6,10,12; 3-21(нечет);

ул. Адмирала Клокачева 2,6,10,14-22(чет); 7-21(нечет);

ул. Линкорная 4,8,10,14,16,18; 5,7,9,13;

ул. Астраханская 37-А,25,27,37,39,41;

ул. Муромская 90-96(чет), 108, 100, 104, 106, 134, 59, 95, 103, 115, 117, 65-А,49-63 (нечет), 87, 71, 81, 123, 125, 132-Б, 186-а, 134;

ул. Братьев Микрюковых 4, 6, 10, 12; 5, 7, 9, 13;

ул. Генерала Саймонова 12-18(чет), 28, 38, 40, 40-А, 42-а, 2-а, 4-а, 6-а,8-А, 28-а; 1-9(нечет), 17, 19, 45-а, 23, 25, 29, 33, 35, 37, 45, 49-51;

ул. Горпищенко 93-А,95-А/2,97-А,97-А/1,109/5;

ул. Ромашковая 44-А,44,84-86; 29;

ул. Маслиновая 14, 21;

СТ «Флотский»; СТ «Дергачи-1»; ТСН «Килен Балка»

с 8.00 до 16.00

с. Вишневое ул. Киселева 4-32,1-29; ул. Качинская 16-60,39-А,27-59; ул. Садовая 2-10,1-7; ул. Угловая 1

с 7.30 до 16.00

ул. Кесаева 5/10,5/11,5/12,11,13,15

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ИСТОЧНИК KP.RU