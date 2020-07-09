2020-07-09T17:47:19+03:00
Политика

Экс-депутат Украины объяснила, почему Крым останется в России навсегда

Из-за действий против населения республики Украина навсегда потеряла Крым
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
Люди Донбасса получают российские паспорта, потому что Россия способна защитить и дать будущее.Люди Донбасса получают российские паспорта, потому что Россия способна защитить и дать будущее.Фото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Бывший депутат Верховной рады Украины Анна Герман рассказала, почему Крым никогда не вернется к Украине. Все из-за действий, направленных против жителей полуострова.

Сейчас государство, отмечает Герман, имеет репутацию страны, не выполняющей взятые на себя обязательства. На это повлияло игнорирование украинскими властями Минских соглашений.

Так, люди Донбасса получают российские паспорта из-за понимания, что неродная страна их способна защитить и дать им будущее. То же касается и крымчан.

- Крымчане никогда не будут мечтать вернуться в страну, которая им не дает воды в летнюю жару, - подчеркнула Герман, слова которой приводит ForPost.

Политик добавила, что украинцы всегда отличались щедростью и добродушием. К примеру, во всех селах у колодца всегда была кружка, чтобы каждый жаждущий мог напиться. А сейчас украинская власть, считающая Крым своей территорией, не дает воду жителям полуострова.

- Мы им воды не даем и хотим, чтобы люди вернулись? вопрошает Герман.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Алуштой в аварии пострадали два ребенка
Три района Симферополя будут без горячей воды до 19 июля
Карадагский заповедник в Крыму едва не охватил пожар
На Ставрополье девушка пыталась продать родного ребенка за 50 тысяч
Крым возглавил топ-10 популярных авианаправлений по России этим летом
Экс-депутат Украины объяснила, почему Крым останется в России навсегда
В Симферополе и Севастополе 10 июля частично отключат электричество
Власти рассмотрят вопрос создания прямого ж/д пути от Керчи до Симферополя
Американская компания Amazon оштрафована за работу с Крымом
Росгидромет предоставит Крыму самолет для вызова дождей
Чиновник из Джанкоя подделал документы о реконструкции детского сада
К юбилею творческой деятельности ювелира из Ялты выпустили альбом
К Симферополю Минобороны подведет трубопровод для переброса воды
Суд арестовал полицейского из Евпатории, который продавал информацию о трупах
Всех членов запрещенной «Хизб ут-Тахрир» отправили под арест
На крымской дороге столкнулись шесть иномарок
«Не приезжайте в Судак на личных авто»: Курортный город превратился в большую пробку
Крымские аграрии убрали 214 тысяч гектаров посевных
В Крыму запустили первые в Европе инкубаторы белоногой креветки