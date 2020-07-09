Экс-депутат Украины объяснила, почему Крым останется в России навсегда

9 Июль 2020 2020-07-09T17:47:19+03:00

Люди Донбасса получают российские паспорта, потому что Россия способна защитить и дать будущее. Фото: Анастасия ЖУКОВА

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Бывший депутат Верховной рады Украины Анна Герман рассказала, почему Крым никогда не вернется к Украине. Все из-за действий, направленных против жителей полуострова.

Сейчас государство, отмечает Герман, имеет репутацию страны, не выполняющей взятые на себя обязательства. На это повлияло игнорирование украинскими властями Минских соглашений.

Так, люди Донбасса получают российские паспорта из-за понимания, что неродная страна их способна защитить и дать им будущее. То же касается и крымчан.

- Крымчане никогда не будут мечтать вернуться в страну, которая им не дает воды в летнюю жару, - подчеркнула Герман, слова которой приводит ForPost.

Политик добавила, что украинцы всегда отличались щедростью и добродушием. К примеру, во всех селах у колодца всегда была кружка, чтобы каждый жаждущий мог напиться. А сейчас украинская власть, считающая Крым своей территорией, не дает воду жителям полуострова.

- Мы им воды не даем и хотим, чтобы люди вернулись? вопрошает Герман.

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ИСТОЧНИК KP.RU